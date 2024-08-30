«Аль-Ахли» согласовал с «Наполи» переход нападающего Осимхена — Романо

Саудовский «Аль-Ахли» договорился с итальянским «Наполи» о переходе нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Аль-Ахли» заплатит за форварда от € 75 млн до € 80 млн. Виктор заключит контракт с зарплатой € 25-30 млн за сезон. В соглашении будет прописана сумма отступных. Напомним, ранее сообщалось, что к нигерийскому нападающему проявляет интерес лондонский «Челси».

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.