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Трансферное окно в Европе закроется сегодня, 30 августа

Трансферное окно в Европе закроется сегодня, 30 августа
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Сегодня, 30 августа, в Европе проходит последний день летнего трансферного окна сезона-2024/2025. С завтрашнего дня клубы топ-5 европейских лиг смогут совершать только трансферы «на выход».

Время закрытия трансферного окна в топ-5 европейских лиг

  • Германия — 19:00 мск, 30 августа
  • Италия — 21:00 мск, 30 августа
  • Франция — 00:00 мск, 31 августа
  • Испания — 1:00 мск, 31 августа
  • Англия — 1:00 мск, 31 августа

Зимнее трансферное окно в Европе откроется 1-2 января 2025 года и продлится до 3-4 февраля.

Отметим, что в России летнее окно переходов будет открыто ещё 13 дней и закроется только 12 сентября. Зимнее трансферное окно для клубов Россйиской Премьер-Лиги будет открыто в период с 23 января по 20 февраля 2025 года.

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