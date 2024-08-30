Трансферное окно в Европе закроется сегодня, 30 августа

Сегодня, 30 августа, в Европе проходит последний день летнего трансферного окна сезона-2024/2025. С завтрашнего дня клубы топ-5 европейских лиг смогут совершать только трансферы «на выход».

Время закрытия трансферного окна в топ-5 европейских лиг

Германия — 19:00 мск, 30 августа

Италия — 21:00 мск, 30 августа

Франция — 00:00 мск, 31 августа

Испания — 1:00 мск, 31 августа

Англия — 1:00 мск, 31 августа

Зимнее трансферное окно в Европе откроется 1-2 января 2025 года и продлится до 3-4 февраля.

Отметим, что в России летнее окно переходов будет открыто ещё 13 дней и закроется только 12 сентября. Зимнее трансферное окно для клубов Россйиской Премьер-Лиги будет открыто в период с 23 января по 20 февраля 2025 года.