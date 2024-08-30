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Экс-футболист «ПСЖ»: готов сделать ставку — Зидан никогда не возглавит сборную Франции

Экс-футболист «ПСЖ»: готов сделать ставку — Зидан никогда не возглавит сборную Франции
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Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Жан-Мишель Ларке считает, что Зинедин Зидан никогда не возглавит сборную Франции. Ларке считает, что специалисту будет неинтересен этот вызов. Также он усомнился, что Зидан сможет превзойти Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды.

«Я готов сделать ставку: Зинедин Зидан никогда не возглавит сборную Франции. Это моё внутреннее ощущение. Я думаю, ему это неинтересно.

К тому же я не уверен, что Зидан справится лучше, чем Дешам. Сборная Франция может добиваться большего, но последние 12 лет наша национальная команда находится на высочайшем уровне», — приводит слова Ларке интернет-портал RMC Sport.

Напомним, на взрослом уровне Зидан тренировал только мадридский «Реал».

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