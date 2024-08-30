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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов: в этом сезоне РПЛ будет борьба за чемпионство

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов: в этом сезоне РПЛ будет борьба за чемпионство
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о потенциальной чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу.

«Не знаю, что происходит с «Зенитом», это надо спрашивать у них. Безусловно, в этом сезоне РПЛ будет борьба за чемпионство», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, московский «Локомотив» после шести туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков. Интересно, что в составе железнодорожников имеется девять футболистов в возрасте моложе 23 лет. Действующий чемпион России «Зенит» идёт на второй строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ в шести последних сезонах подряд.

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