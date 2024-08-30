Андрей Ещенко: топовым клубам РПЛ Дзюба и Джикия не нужны

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о нападающем Артёме Дзюбе и защитнике Георгии Джикии.

— Другой ваш бывший одноклубник, Георгий Джикия, всё лето сидит без работы. Как и Артём Дзюба. Почему?

— Думаю, что здесь играют роль возраст и финансовые условия. Топовым клубам в России они не нужны. Ребята и сами, наверное, понимают, что таких денег, как раньше, получать не будут. Если бы «Химки» предложили € 500 тыс. в год, вряд ли бы они пошли играть, — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».

«Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта, 29 мая. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.