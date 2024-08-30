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На матче «Пари НН» — «Зенит» впервые в истории РПЛ будет работать перевод жестового языка

На матче «Пари НН» — «Зенит» впервые в истории РПЛ будет работать перевод жестового языка
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В субботу, 31 августа, на матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» будет работать переводчик жестового языка Маргарита Старцева. Пресс-конференции, интервью футболистов и тренеров переведут на русский жестовый язык (РЖЯ) в телевизионном эфире.

Интересно, что участие переводчика РЖЯ на игре в Нижнем Новгороде станет первым в истории Российской Премьер-Лиги опытом адаптации интервью во время матча для футбольных фанатов с ограничениями слуха.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч «Пари НН» — «Зенит» состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени. Последний раз «Зенит» терял очки в матче с нижегородцами весной 2022 года.

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