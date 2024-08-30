На матче «Пари НН» — «Зенит» впервые в истории РПЛ будет работать перевод жестового языка

В субботу, 31 августа, на матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» будет работать переводчик жестового языка Маргарита Старцева. Пресс-конференции, интервью футболистов и тренеров переведут на русский жестовый язык (РЖЯ) в телевизионном эфире.

Интересно, что участие переводчика РЖЯ на игре в Нижнем Новгороде станет первым в истории Российской Премьер-Лиги опытом адаптации интервью во время матча для футбольных фанатов с ограничениями слуха.

Напомним, матч «Пари НН» — «Зенит» состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени. Последний раз «Зенит» терял очки в матче с нижегородцами весной 2022 года.