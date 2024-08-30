«Брентфорд» согласился отпустить Айвана Тони в «Аль-Ахли» за € 42 млн — источник

Английский «Брентфорд» принял предложение «Аль-Ахли» по нападающему Айвану Тони в размере € 42 млн. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Тони интересен «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что «красные дьяволы» с помощью английского нападающего надеялись заменить травмированного датского форварда Расмуса Хойлунда.

В минувшем сезоне Тони принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.