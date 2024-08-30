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«Эвертон» арендует полузащитника «Лиона» — Плеттенберг

«Эвертон» арендует полузащитника «Лиона» — Плеттенберг
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Английский «Эвертон» договорился о переходе центрального полузащитника «Лиона» Ореля Мангала на правах аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский полузащитник пройдёт медицинское обследование для завершения перехода сегодня, 30 августа, в первой половине дня.

Вторую половину прошлого сезона Мангала выступал за «Лион» на правах аренды из «Ноттингем Форест». Этим летом французский клуб выкупил права на футболиста. В составе команды из Франции Орель провёл 13 матчей, в которых забил два гола. Действующее соглашения игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Бельгии в € 20 млн.

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