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Экс-игрок «Локомотива» Куликов перешёл в минское «Динамо»

Экс-игрок «Локомотива» Куликов перешёл в минское «Динамо»
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Бывший опорный полузащитник «Локомотива» и «Родины» Даниил Куликов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Фото: ФК «Динамо» Минск

«Даниил, приветствуем в рядах минского «Динамо» и желаем, чтобы предстоящая осень получилась максимально яркой в индивидуальном и командном плане!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Последним клубом Куликова была московская «Родина», за которую 26-летний полузащитник выступал с февраля по июль 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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