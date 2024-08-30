Форвард «Акрона» Тимошенко: матч с «Ахматом» будет за шесть очков

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

– Какие ожидания от матча с «Ахматом»?

– Мы сейчас находимся на соседних позициях, поэтому он будет безумно важным, за шесть очков. Надо готовиться на 200%, чтобы выигрывать этот матч и подниматься по таблице, – приводит слова Тимошенко Metaratings.

Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Ахматом» состоится в эту субботу, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» набрал четыре очка и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» занимает 16-е место, имея в активе также четыре очка.