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Форвард «Акрона» Тимошенко: матч с «Ахматом» будет за шесть очков

Форвард «Акрона» Тимошенко: матч с «Ахматом» будет за шесть очков
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Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Какие ожидания от матча с «Ахматом»?
– Мы сейчас находимся на соседних позициях, поэтому он будет безумно важным, за шесть очков. Надо готовиться на 200%, чтобы выигрывать этот матч и подниматься по таблице, – приводит слова Тимошенко Metaratings.

Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Ахматом» состоится в эту субботу, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» набрал четыре очка и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» занимает 16-е место, имея в активе также четыре очка.

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