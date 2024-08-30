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Игрок «Химок» Садыгов: шутки шутками, но Гогуа старается, он квалифицированный защитник

Игрок «Химок» Садыгов: шутки шутками, но Гогуа старается, он квалифицированный защитник
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о выступлении 30-летнего центрального защитника подмосковной команды Седрика Гогуа.

«Седрик Гогуа — квалифицированный защитник, тренируется со всеми наравне. Шутки шутками, но человек играет, старается. Если кто-то говорит, что у него проблемы с дисциплиной, то я на этот счёт сказать ничего не могу», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Гогуа присоединился к «Химкам» нынешним летом. За этот период он принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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