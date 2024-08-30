Радимов заявил, что Лусиано будет конкурировать с Кассьеррой за место в основе «Зенита»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов уверен, что новичок «Зенита» Лусиано Гонду составит конкуренцию в атаке петербургской команды.

«Лусиано — профильный центральный нападающий, который создаст конкуренцию. Он будет конкурировать с Кассьеррой за место в составе. Я общался с Домингесом, он сказал, что Лусиано владеет хорошим ударом и прекрасно играет головой», — заявил Радимов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, о переходе Лусиано «Зенит» объявил 27 августа. Соглашение аргентинского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.