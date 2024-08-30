Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов заявил, что Лусиано будет конкурировать с Кассьеррой за место в основе «Зенита»

Радимов заявил, что Лусиано будет конкурировать с Кассьеррой за место в основе «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов уверен, что новичок «Зенита» Лусиано Гонду составит конкуренцию в атаке петербургской команды.

«Лусиано — профильный центральный нападающий, который создаст конкуренцию. Он будет конкурировать с Кассьеррой за место в составе. Я общался с Домингесом, он сказал, что Лусиано владеет хорошим ударом и прекрасно играет головой», — заявил Радимов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, о переходе Лусиано «Зенит» объявил 27 августа. Соглашение аргентинского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Новичок «Зенита» Лусиано: Месси — пример для подражания и вдохновения для всей Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android