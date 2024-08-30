Титов: у «Динамо» великолепное будущее в плане молодых футболистов

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался об интеграции молодых футболистов в составы московских «Динамо» и «Локомотива». По его мнению, в этих клубах молодые игроки выходят на первый план. В частности, Титов выделил Алексея Батракова из «Локомотива» и Виктора Окишора из «Динамо».

«Локомотив» потерял своих лидеров: Дзюба, Миранчук, Глушенков, Жемалетдинов. Мы видим, что они играют в интересный футбол. Команда много забивает, и отличается молодёжь. Батраков становится лидером «Локо» — радует, что на первый план выходят молодые игроки.

Также и в «Динамо» есть великолепные ребята, но в кубковой игре для меня стал удивлением мальчишка Окишор. Я его видел, но он играл очень уверенно и ярко, как большой мастер. У «Динамо» в плане молодых футболистов великолепное будущее», — сказал Титов Metaratings.ru.

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив».