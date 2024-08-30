Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Банатин: хочу отдать должное Кузяеву и Сафонову, что едут в сборную России

Агент Банатин: хочу отдать должное Кузяеву и Сафонову, что едут в сборную России
Комментарии

Футбольный агент Павел Банатин высказался о вызове в сборную России полузащитника «Гавра» Далера Кузяева и голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Хочу отдать должное Кузяеву и Сафонову, что едут со сборной в столь длительное путешествие, играть за флаг и за страну. Конечно, нашим легионерам и важна игровая практика, так что ребята всё делают верно», — приводит слова Банатина Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Радимов объяснил, почему Карпин вызвал в сборную России не играющего в «ПСЖ» Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android