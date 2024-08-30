Агент Банатин: хочу отдать должное Кузяеву и Сафонову, что едут в сборную России

Футбольный агент Павел Банатин высказался о вызове в сборную России полузащитника «Гавра» Далера Кузяева и голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Хочу отдать должное Кузяеву и Сафонову, что едут со сборной в столь длительное путешествие, играть за флаг и за страну. Конечно, нашим легионерам и важна игровая практика, так что ребята всё делают верно», — приводит слова Банатина Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.