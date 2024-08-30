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Карасёв ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» — ЭСК

Карасёв ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» — ЭСК
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) вынесла решение по матчу 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:1). Так, комиссия признала, что главный арбитр матча Сергей Карасёв ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча.

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар» на 85-й минуте матча. Задержка рукой со стороны защитника игрока обороняющейся команды «Краснодар» №53 Александра Черникова игрока атакующей команды «Динамо-Москва» №93 Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу, несмотря на то что интенсивность данного воздействия была средней, а нападающий находился в неустойчивом положении. Учитывая то, что главный судья и его помощник хорошо видели данное воздействие со стороны защитника и оценили его как ненаказуемое, сообщив об этом видеоарбитру, VAR не стал вмешиваться в игру, оценив силу и интенсивность воздействия руки защитника, как пограничную.

Исходя из описанных обстоятельств, большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение VAR не вмешиваться, ввиду наличия элементов пограничности в данной ситуации», — сказано в решение ЭСК на сайте РФС.

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