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Максим Деменко: РПЛ становится интереснее — «Зенит» потерял очки, а «Локомотив» лидер

Максим Деменко: РПЛ становится интереснее — «Зенит» потерял очки, а «Локомотив» лидер
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Бывший футболист «Крыльев Советов» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что в нынешнем сезоне чемпионат России стал интереснее.

«Чемпионат России становится интереснее, потому что «Зенит» потерял очки, а «Локомотив» сейчас является лидером. Что касается игры «Локомотив» — «Краснодар», то она будет тяжёлой для обеих команд. Железнодорожники набрали очень хорошую форму и не ошибаются в Кубке России, в отличие от «Зенита» со «Спартаком».

«Краснодар» же показывает свой футбол и, самое главное, достигает побед, но имеет некоторые проблемы. На данный момент «Локомотив» смотрится лучше, чем южане, но нельзя сказать, что железнодорожники сильнее «быков». Для каждой команды этот матч будет очень важным, ведь «Локомотив» закрепится на первом месте, а «Краснодар» закрепится в тройке», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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