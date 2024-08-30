ЭСК: Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) вынесла решение по матчу 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (3:2). Так, комиссия признала, что главный арбитр матча Владимир Москалёв ошибочно не поставил пенальти в ворота железнодорожников во втором тайме.

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Локомотив» №5 Кемтчу Ньямси, выставившего ногу навстречу движению ноги игрока атакующей команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в момент удара им по мячу, и совершённый им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника.

В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде. Также комиссия отмечает, что VAR обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.