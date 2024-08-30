Газзаев заявил, что «Ростов» не претендует на призовые места в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Ростов» не будет претендовать на призовые места в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

– «Ростов» – самый стабильный клуб РПЛ?

– Я бы не сказал, что «Ростов» самый стабильный. Команда чередует матчи: то проведёт хорошую игру, то провалит. То выиграет, то проиграет. Это говорит, что квалификация игроков не позволяет выдерживать дистанцию длинного турнира. Команда, которая стремится попасть в тройку призёров, должна показывать более стабильные результаты и качество игры. Я бы не сказал, что «Ростов» реально претендует на призовые места, — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, в матче 6-го тура РПЛ «Ростов» встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2. «Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.