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Максим Деменко: переход Александра Соболева в «Зенит» — проблема

Максим Деменко: переход Александра Соболева в «Зенит» — проблема
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева, который близок к переходу в «Зенит».

«Переход Соболева в «Зенит» является проблемой, ведь в этом трансфере очень важно мнение Семака. Такой переход может подействовать на микроклимат команды. Футболисты прекрасно понимают, что есть руководство, а есть тренерский штаб. Но тренер не желает такого футболиста, как Соболев. Потому что мы не видели, чтобы Семак говорил, что хочет видеть Александра в своей команде. Тут, скорее всего, был агентский момент, и когда начались проблемы с трансфером, то сам Сергей Богданович отказывался от Соболева. Очень сложная ситуация для футболиста и тренера. Но в финансовой составляющей трансфер Соболева в «Зенит» является очень дорогим», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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