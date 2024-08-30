«Аякс» объявил о переходе экс-нападающего «Манчестер Юнайтед»

Амстердамский «Аякс» официально объявил о переходе нидерландского нападающего Ваута Вегорста из английского «Бёрнли». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Форвард будет выступать под 25-м номером.

Фото: ФК «Аякс»

«Ваут — это абсолютный лидер в спорте, а мы в «Аяксе» считаем это очень важным. Он результативный нападающий, который постоянно создаёт трудности для каждого соперника. В ближайшие несколько месяцев нас ждёт много матчей, поэтому мы рады, что Ваут присоединился к нам», — приводит слова технического директора Алекса Кроеса пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 32-летний Вегорст выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». Форвард принял участие в 30 матчах немецкого клуба во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне Ваут успел сыграть два матча за «Бёрнли» в английском Чемпионшипе.

Ранее футболист также выступал за «АЗ Алкмар», «Бешикташ», «Вольфсбург» и «Манчестер Юнайтед».