Экс-игрок «Реала» Гути сравнил Мбаппе с Роналду

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути сравнил нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. По мнению Гути, португалец взял бы на себя ответственность исполнить одиннадцатиметровый удар, в то время как француз уступил это право Винисиусу в матче 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (1:1).

«На месте Мбаппе я бы отреагировал по-другому. Не думаю, что кто-то смог бы отнять право пробить пенальти у Криштиану Роналду в «Реале». Даже если бы на это потребовалось 15 дней. По мне, он должен был пойти исполнять одиннадцатиметровый», — приводит слова Гути Mundo Deportivo.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не смог отличиться в игре 3-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (1:1). Таким образом, Мбаппе не забивает за мадридский «Реал» в трёх матчах подряд.