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Экс-игрок «Реала» Гути сравнил Мбаппе с Роналду

Экс-игрок «Реала» Гути сравнил Мбаппе с Роналду
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути сравнил нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. По мнению Гути, португалец взял бы на себя ответственность исполнить одиннадцатиметровый удар, в то время как француз уступил это право Винисиусу в матче 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (1:1).

Испания — Примера . 3-й тур
29 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Молейро – 5'     1:1 Винисиус Жуниор – 69'    

«На месте Мбаппе я бы отреагировал по-другому. Не думаю, что кто-то смог бы отнять право пробить пенальти у Криштиану Роналду в «Реале». Даже если бы на это потребовалось 15 дней. По мне, он должен был пойти исполнять одиннадцатиметровый», — приводит слова Гути Mundo Deportivo.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не смог отличиться в игре 3-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (1:1). Таким образом, Мбаппе не забивает за мадридский «Реал» в трёх матчах подряд.

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