Турецкий журналист: в «Бешикташе» не планируют давать Зайнутдинову много игрового времени

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий «Бешикташ», высказался о ситуации с игровым временем полузащитника стамбульского клуба Бактиёра Зайнутдинова.

«Тренер «Бешикташа» не планирует давать Зайнутдинову слишком много игрового времени. Но Бахтиёру нравится команда и Стамбул», — сказал Дикме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В новом сезоне 26-летний Зайнутдинов ни разу не появился на поле. В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова составляет € 5 млн. В России Бактиёр выступал за ЦСКА и «Ростов».