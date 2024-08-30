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Пименов предположил, что в матче «Локомотив» — «Краснодар» будет результативная ничья

Пименов предположил, что в матче «Локомотив» — «Краснодар» будет результативная ничья
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Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт 1 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«Я думаю, что в матче «Локомотив» — «Краснодар» будет результативная ничья, так как обе команды показывают красивый атакующий футбол, но имеют проблемы в обороне», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» по итогам шести туров национального чемпионата возглавляет турнирную таблицу, набрав в шести матчах 15 очков. На одно очко от красно-зелёных отстаёт петербургский «Зенит», на три очка — «Краснодар» и московское «Динамо».

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