Объявлено новое расписание Кубка России. Матчи Пути РПЛ будут идти одновременно с ЛЧ

Российский футбольный союз (РФС) объявил обновлённое расписание матчей Кубка России по футболу сезона-2024/2025. Так, теперь часть матчей группового этапа Пути РПЛ будут начинаться одновременно с играми еврокубков.

4-й тур Пути РПЛ Фото: Телеграм-канал Кубка России

5-й тур Пути РПЛ Фото: Телеграм-канал Кубка России

6-й тур Пути РПЛ Фото: Телеграм-канал Кубка России

Сегодня было объявлено, что Российский футбольный союз (РФС) договорился с УЕФА об удобном для болельщиков времени старта матчей Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки призвала РФС перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию при определении времени показа матчей Кубка России в связи с тем, что УЕФА отстранил российские команды от своих турниров. Отметим, что большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с играми в еврокубках многие встречи начинаются не вечером, а днём.