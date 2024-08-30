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Игрок «Крыльев» Костанца: в РПЛ наши результаты точно будут лучше

Игрок «Крыльев» Костанца: в РПЛ наши результаты точно будут лучше
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Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца пообещал, что результаты самарской команды в Российской Премьер-Лиге улучшатся.

«Не могу говорить про наши результаты в Кубке, потому что тут у нас альтернативная команда, которая ещё не сыгралась. В матче с «Динамо» было много молодёжи. В РПЛ же, думаю, ситуация улучшается. В последней игре нам удалось победить. В начале чемпионата у нас были игры с сильными командами. Так что в РПЛ наши результаты точно будут лучше», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После шести туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Крылья Советов», набрав шесть очков, располагаются на девятом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина встретится с «Динамо» Махачкала.

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