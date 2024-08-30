«Аль-Хиляль» предлагает «Баварии» за Комана € 40 млн — Плеттенберг

Саудовский «Аль-Хиляль» предлагает мюнхенской «Баварии» € 40 млн за нападающего Кингсли Комана. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, на данном этапе окончательное решение ещё не принято. «Бавария» не оказывает никакого давления на 28-летнего игрока, но готова его отпустить. Напомним, ранее сообщалось, что Кингсли Коман интересен нескольким клубам из английской Премьер-лиги и каталонской «Барселоне». Сам футболист ещё не согласовывал с саудовским клубом условия контракта.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 50 млн.