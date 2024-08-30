«Челси» и «Манчестер Юнайтед» близки к соглашению по переходу Санчо — Sky Sports

Лондонский «Челси» близок к соглашению с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода нападающего Джейдона Санчо, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

По информации источника, стороны приблизились к согласованию сделки после последних переговоров.

Ранее в СМИ сообщалось, что потенциальный переход в «Челси» может включать обмен на другого игрока. Наиболее вероятным вариантом обмена считается Рахим Стерлинг, хотя реализация этой сделки требует согласования ряда условий.

Напомним, Джейдон Санчо не был включён в заявку на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», который состоялся 24 августа. Ранее он также пропустил игру 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0). Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пояснил, что причиной отсутствия Санчо были проблемы со здоровьем и высокая конкуренция за место в составе.