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Сборная Испании объявила состав на матчи Лиги наций с Сербией и Швейцарией

Пресс-служба сборной Испании в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила состав национальной команды на матчи Лиги наций УЕФА с Сербией и Швейцарией.

Состав сборной Испании

Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.

Защитники: Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Дани Вивиан, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Алехандро Гримальдо, Даниэль Карвахаль, Оскар Мингеса.

Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Педри, Хосе Луис Вайя, Алеш Гарсия, Фабиан Руис, Даниэль Ольмо.

Нападающие: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.

Матч со сборной Сербии состоится в четверг, 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Встреча между Испанией и Швейцарией пройдёт 8 сентября, начало игры — в 21:45 мск.