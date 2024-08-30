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В «Зените» раскрыли, на какой стадии находится переход Соболева из «Спартака»

В «Зените» раскрыли, на какой стадии находится переход Соболева из «Спартака»
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, на какой стадии находится переход нападающего Александра Соболева из «Спартака». По словам функционера, медицинское обследование перед трансфером уже завершено.

– Да, прохождение медосмотра закончено, ждём заключения.

– Контракт по схеме «4+1»?
– Ждём заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит, — приводит слова Александра Медведева интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 30 июня 2026 года.

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