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Экс-футболист РПЛ, призвавший к насилию в отношении жителей России, объявлен в розыск

Экс-футболист РПЛ, призвавший к насилию в отношении жителей России, объявлен в розыск
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Бывшего полузащитника «Локомотива» и «Анжи» Александра Алиева объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы московского Следственного комитета «РИА Новости».

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское «Динамо». В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского «Анжи», через год украинец клуб покинул. В составе «Динамо» Киев Александр Алиев дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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