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Экс-игрок «Спартака» Классен подписал контракт с клубом из Дании

Экс-игрок «Спартака» Классен подписал контракт с клубом из Дании
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Бывший защитник московского «Спартака» Леон Классен перешёл в датский «Люнгбю» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба скандинавского клуба на своём официальном сайте. Футболист подписал контракт до лета 2026 года.

«Мы долго искали пополнение на позиции левого защитника и очень рады, что теперь смогли подписать Леона. Это динамичный левый защитник, который в прошлом очень хорошо выступал в австрийской Бундеслиге, но не получил желаемого игрового времени в московском «Спартаке», который также играет на очень высоком уровне. Мы верим, что вместе с Леоном мы сможем раскрыть его потенциал, и мы очень рады, что теперь он будет в королевской синей форме в течение следующих двух лет», — приводит слова менеджера Никаса Кьелдсена пресс-служба клуба.

Напомним, в конце июля 24-летний Леон и «Спартак» расторгли контракт. Классен являлся футболистом красно-белых с января 2022 года. Защитник провёл за московский «Спартак» 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.

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