Булыкин: если у Соболева что-то не получится в «Зените», может быть конфликт с Семаком

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит» в контексте микроклимата внутри команды.

«Что касается микроклимата в «Зените» после перехода Соболева, то всё зависит от самого Александра, его игры и тренировок. Иногда так бывает, что тренер не хочет, но нужно ставить футболиста в состав. Если у Соболева что-то не получится, то в будущем может быть конфликт с Семаком. Но если мы увидим, что Соболев готов и может играть, то у Семака появится больше разнообразия в атаке, что является плюсом. Если он будет забивать, то ни один тренер не скажет, что ему не нужен такой нападающий», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.