Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: «Локомотив» — пример для российских команд, как нужно растить молодёжь

Валерий Непомнящий: «Локомотив» — пример для российских команд, как нужно растить молодёжь
Комментарии

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о большом количестве молодых игроков в «Локомотиве».

«Очевидно, что вызов восьми футболистов «Локомотива» в сборную России говорит о высоком уровне железнодорожников в данный момент. «Локомотив» состоит практически на 90% из россиян, а в других командах такого количества нет. Поэтому вполне логичный выбор в национальную команду. Сегодняшние «Локомотив» и «Ростов» — это примеры для многих российских команд, как нужно растить молодёжь», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив».

Материалы по теме
ЭСК: Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android