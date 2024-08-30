Валерий Непомнящий: «Локомотив» — пример для российских команд, как нужно растить молодёжь

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о большом количестве молодых игроков в «Локомотиве».

«Очевидно, что вызов восьми футболистов «Локомотива» в сборную России говорит о высоком уровне железнодорожников в данный момент. «Локомотив» состоит практически на 90% из россиян, а в других командах такого количества нет. Поэтому вполне логичный выбор в национальную команду. Сегодняшние «Локомотив» и «Ростов» — это примеры для многих российских команд, как нужно растить молодёжь», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив».