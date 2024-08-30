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Результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2024/2025

Результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2024/2025
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Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги Европы сезона-2024/2025. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь игр. Соперники указаны в порядке, в котором будут сыграны матчи. Также указано, какие игры будут проведены на домашней или гостевой арене.

Соперники клубов из 1-й корзины

Соперники клубов из 1-й корзины

Фото: Аккаунт Лиги Европы в соцсети Х

Соперники клубов из 2-й корзины

Соперники клубов из 2-й корзины

Фото: Аккаунт Лиги Европы в соцсети Х

Соперники клубов из 3-й корзины

Соперники клубов из 3-й корзины

Фото: Аккаунт Лиги Европы в соцсети Х

Соперники клубов из 4-й корзины

Соперники клубов из 4-й корзины

Фото: Аккаунт Лиги Европы в соцсети Х

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге Европы будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЕ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 состоится 21 мая 2025 года в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

Напомним, итальянская «Аталанта» в решающем матче минувшего розыгрыша Лиги Европы разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0.

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