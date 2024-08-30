ПАОК Чалова и Оздоева сыграет в гостях у «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Сегодня, 30 августа, проходит жеребьёвка общего этапа Лиги Европы. В соперники греческому ПАОКу, за который выступают нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев, достался английский «Манчестер Юнайтед». С «красными дьяволами» ПАОК сыграет на выезде.

Также греческий клуб встретится со «Славией», «Ференцварошем», «Викторией» Пльзень, ФКСБ, «Реалом Сосьедад», «Галатасараем» и РФШ. Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», обыгравшая в финале леверкузенский «Байер».

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. Магомед Оздоев играет за греческую команду с лета 2023 года. К ПАОКу он присоединился из турецкого «Фатих Карагюмрюк».