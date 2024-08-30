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«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с ПАОКом Чалова и Оздоева в Лиге Европы

«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с ПАОКом Чалова и Оздоева в Лиге Европы
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Испанский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграет с греческим ПАОКом в основной стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Отметим, что за клуб из Греции выступают сразу два россиянина — нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев.

Также «Реал Сосьедад» сыграет с «Аяксом», «Лацио», «Маккаби» Тель-Авив, киевским «Динамо», «Викторией Пльзень», «Андерлехтом» и «Ниццей».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге Европы будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЕ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 состоится 21 мая 2025 года в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

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