КДК оштрафовал «Спартак» за скандирования болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные скандирования болельщиков красно-белых в адрес «Зенита» на матче 6-го тура РПЛ на 20 тыс. рублей.

«По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Болельщики скандировали: «Зенит» — позор российского футбола». Штраф 20 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 24 августа. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.