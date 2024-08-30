Валерий Непомнящий: «Зенит» после неудачной серии не даст шансов «Пари НН»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

«Наверное, «Зенит» после неудачной серии не даст шансов «Пари НН» и спокойно выиграет этот матч, но не с крупным счётом. Однако выясняется, что «Пари НН» — непростая команда. Был момент, когда казалось, что это явный аутсайдер, но у них есть потенциал», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Пари НН» — «Зенит» состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени. Последний раз «Зенит» терял очки в матче с нижегородцами весной 2022 года.