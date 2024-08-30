Аарон Рамсдейл перешёл из «Арсенала» в «Саутгемптон»

26-летний вратарь сборной Англии Аарон Рамсдейл перешёл из лондонского «Арсенала» в «Саутгемптон», сообщает пресс-служба «святых». Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2028 года.

По информации интернет-портала Transfermarkt, «Саутгемптон» заплатил «канонирам» за трансфер Рамсдейла около € 21,5 млн.

Рамсдейл выступал в составе лондонского клуба с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 89 матчах во всех турнирах, в 32 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

После первых двух туров английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 в активе «Саутгемптона» два набранных очка. «Святые» занимают 16-е место в турнирной таблице.