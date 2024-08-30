Объявлены судейские назначения на матчи 7-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 31 августа и 1 сентября.

31 августа (суббота)

«Химки» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Хамид Талаев, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Арам Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Акрон»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Павел Новиков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

1 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Алексей Резников.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Андрей Болотенков, Артём Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Факел»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.