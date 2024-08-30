Игрок «Пари НН» Ведерников: нам по-любому больше надо, чем «Зениту»

Футболист «Пари Нижний Новгород» Данила Ведерников высказался о предстоящем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Матч состоится в субботу, 31 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Вы же знаете, футбол — такая вещь, что в любую секунду всё может поменяться. Тот же «Зенит», которому после нескольких туров уже чемпионство отдали, а у них уже третий матч ничья. И в Кубке проиграли.

Не опасно ли, что они будут «раненым зверем»? А мы что, не раненый? Нам по-любому больше надо, чем им. Мы голодная команда, поэтому будем выходить и три очка зарабатывать каким-нибудь способом», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.