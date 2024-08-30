Александр Соболев прибыл на свою презентацию в качестве игрока «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прибыл на свою презентацию в качестве игрока «Зенита», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.