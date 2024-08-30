Николай Наумов: откуда брать игроков в сборную России, если не из «Локомотива»?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу вызова восьмерых игроков железнодорожников в сборную России на сентябрьские матчи.

«Восемь футболистов «Локомотива» в сборной России — это мало, можно было вызвать 10 игроков. Это говорит об уровне «Локомотива» и работы школы, которая воспитывает футбольную молодёжь. Говорят: «Почему так много футболистов из «Локомотива» в сборной?» Можно задать вопрос: «А откуда ещё взять?» Из «Зенита», «Динамо» или «Краснодара», где по два футболиста играет в основе? Нет русских футболистов в ведущих клубах России, там всё заполонили иностранцы. А «Локомотив» играет российскими футболистами и показывает хороший футбол.

Я считаю, что Валерий Георгиевич правильно делает, что приглашает молодых игроков, ведь они голодные до футбола. Вызов в сборную Батракова, Пиняева, Карпукаса и других — большой плюс для них, ведь они вырастут. Мы сейчас находимся в изоляции, но рано или поздно эта изоляция кончится и мы будем опираться на таких ребят в международных матчах. Таиланд и Вьетнам, действительно, слабые сборные, но нужно использовать любой шанс для игры сборной, чтобы национальная команда не потерялась. Нужно играть с теми, кто доступен и согласен, чтобы набирать игровую практику и показывать новых футболистов», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.