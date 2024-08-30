Дмитрий Булыкин: у «Локомотива» стоит задача уйти на первом месте на перерыв сборных

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о турнирных амбициях московского «Локомотива» в преддверии матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Конечно, «Локомотиву» нужно обыгрывать «Краснодар» в предстоящем матче. Для железнодорожников этот матч будет хорошей проверкой, ведь «Краснодар» — это серебряный призёр РПЛ и недавно обыграл «Динамо». Понятно, что только 7-й тур, но у «Локомотива» стоит задача на перерыв сборных уйти на первом месте. Этим надо замотивировать футболистов московской команды, но думаю, что будут ещё и премиальные. Однако сами игроки будут с горящими глазами, поэтому в плане движения и самоотдачи проблем не будет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.