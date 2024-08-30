Результаты жеребьёвки Лиги конференций сезона-2024/2025

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги конференций сезона-2024/2025. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь игр. Соперники указаны в порядке, в котором будут сыграны матчи. Также указано, какие игры будут проведены на домашней или гостевой арене.

Фото: Аккаунт Лиги конференций в соцсети Х

Фото: Аккаунт Лиги конференций в соцсети Х

Фото: Аккаунт Лиги конференций в соцсети Х

Фото: Аккаунт Лиги конференций в соцсети Х

Фото: Аккаунт Лиги конференций в соцсети Х

Фото: Аккаунт Лиги конференций в соцсети Х

Впервые групповой этап Лиги конференций пройдёт в новом формате. 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе, и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл в дополнительное время итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0.