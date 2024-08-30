Меньщиков: чуть везения — и очков у «Тюмени» было бы больше

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков высказался о результатах команды в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги.

«По разным причинам у нас произошли большие перемены в составе. За короткое межсезонье сложно было сыграться. Чуть везения – и набранных очков было бы больше. Наша задача на сезон – радовать своих болельщиков и получать удовольствие от футбола. Если говорить о каких-то местах, то всегда хочется прибавлять, быть выше, чем в прошлом сезоне», – приводит слова Меньщикова Metaratings.

После семи стартовых туров Первой лиги «Тюмень» набрала пять очков и в данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице. В следующем матче второго по силе российского первенства команда Игоря Меньщикова сыграет с «Сочи» на выезде. Игра состоится в воскресенье, 1 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.