«За деньги — да». Александр Мостовой — о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«С одной стороны, просто, с другой — непросто ответить на многие решения по оформлению трансфера Соболева в «Зенит». Почему непросто? Потому-что сине-бело-голубые только-только купили нападающего из Аргентины. В команде и так есть Кассьерра и ещё два-три футболиста в группе атаки. Поэтому эта сага с Соболевым длилась так долго.

Я говорил сразу: компромисс всё равно найдут. У игрока всё равно есть контракт, есть деньги для принятия таких решений. Вот всё и решились. Почему просто? Потому-что сам Соболев, вероятно, выбрал ту дорогу, которую изначально хотел. Он хотел в «Зенит», а это команда, которая регулярно выигрывает наш чемпионат. Наверное, и по деньгам в Санкт-Петербурге для Александра тоже получше. Все знают — «Зенит» переплачивает футболистам раза в три.

Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и ещё раз деньги! «За деньги – да», как говорится в песне», — сказал Александр Мостовой в эфире спортивного радио «Движение».