Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: ожидаю, что Санчо останется в команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем в команде крайнего нападающего Джейдона Санчо, которого связывают с переходом в лондонский «Челси».

«Насколько я знаю, я ожидаю, что он останется, да. Мы счастливы с ним. Нам нужен хороший состав. До января нам предстоит сыграть много матчей. После перерыва мы играем каждый третий день, так что нам нужны варианты», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» близки к соглашению по переходу Санчо.

Напомним, Джейдон Санчо не был включён в заявку на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», который состоялся 24 августа. Ранее он также пропустил игру 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0). Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пояснил, что причиной отсутствия Санчо были проблемы со здоровьем и высокая конкуренция за место в составе.