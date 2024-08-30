Первый тренер Соболева: «Зенит» его покупал не для того, чтобы держать на лавке

Александр Горбунов, первый тренер нападающего Александра Соболева, высказался насчёт перехода россиянина в «Зенит».

«Шансы есть всегда. «Зенит» его покупал не для того, чтобы держать на лавке. Понятно, что первые игры будет набирать форму, знакомиться с командой. Может, выйдет в Кубке, а дальше уже зависит от того, как себя покажет. Думаю, шансы ему давать будут. Надеюсь, он ими воспользуется», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.