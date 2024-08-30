«Спартак» выступил с заявлением об уходе Александра Соболева в «Зенит»

Московский «Спартак» выступил с заявлением об уходе нападающего Александра Соболева в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Официально: Александр Соболев покидает «Спартак». Красно-белые согласовали условия трансфера нападающего в «Зенит».

За 4,5 года форвард провёл за нашу команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевых передачи. Вместе со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России.

ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведённые в нашем клубе», — написала пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.